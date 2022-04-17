صحيفة عبرية: جيش الاحتلال قام بإجراء تحديث على نظام "القبة الحديدية"

ذكرت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الاحد، ان جيش الاحتلال قام بإجراء تحديث على نظام القبة الحديدية.

وقال يوسي يهوشع مراسل صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية: "في نظام الدفاع الجوي "القبة الحديدية"، وتم مؤخرا برمجة الرادارات كي تكون أكثر دقة من أجل رصد كل شيء ولو كان صغيراً؛ لذلك هذا الإجراء يزيد من فرصة الإنذارات الكاذبة".

وكانت قالت القناة 13 العبرية في وقت سابق اليوم:"إن صفارات الإنذار دوت في "ناحل عوز" بغلاف غزة"

وبدوره قال المتحدث باسم الجيش "الإسرائيلي" : "إن صفارات الإنذار التي دوت في ناحل عوز، إنذار كاذب".

وفي ذات الإطار قالت صحيفة يديعوت: "في شاطئ زكيم وضع منقذ لافتة للذين يستحمون في المناطق التي تشكل خطورة من الاستحمام بهدف إخراجهم من المياه، وفسرها المستوطنون على أنها إخلاء بسبب صفارات الإنذار التي سمعت في ناحال عوز".

