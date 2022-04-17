مانويل مسلم يدعو الشعوب العربية إلى إثبات حبهم  للقدس عملياً

دعا عضو هيئة الدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية الأب مانويل مسلم، اليوم الأحد، الشعوب العربية إلى إثبات حبهم للقدس بشكل عملي.

وجاءت دعوة مسلم في ظل تزايد اعتداءات الاحتلال ومستوطنينه على المسجد الأقصى، وتزامنا مع مخططات استيطانية تتمثل في ذبح قربان داخل باحات المسجد.

وأكد مسلم أن القدس هي قلب كل فلسطيني، وبطينه الأيمن هو الأقصى والأيسر هو القيامة.

وقال مسلم: "إن كانت القدس حرة فأنتم الأحرار، والقدس بمقاومتكم تعلو ولا يعلى عليها".

وشدد على أن الشعب الفلسطيني لن يسمح بتدنيس المسجد الأقصى المبارك ولن يسلم مفاتيح المسجد للاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف مسلم قائلا: “سنموت كلنا شرفاء أقوياء رافعي الرأس حول الأقصى والقيامة، ولن نسلّم مفاتيح الأقصى والقيامة للصهاينة”.