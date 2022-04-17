أطعمة ينصح بالابتعاد عنها في رمضان​.. فما هي؟

ينصح العديد من الخبراء في المجال الصحي، الصائمين في رمضان بالاعتناء بنوع الأطعمة التي يتناولونها، والحرص على تناول الأطعمة المفيدة والابتعاد عن الأطعمة الضارة، منبهين إلى ضرورة عدم الإخلال بالنظام الغذائي خلال شهر رمضان المبارك.

كما نصح الخبراء بالابتعاد عن العديد من الأطعمة، والحلويات والتي قد تؤثر على الجسم، وهي كما يلي:

الأطعمة التي بها كميات كبيرة من السكر

باعتبارها مصدرا غنيا بالسعرات الحرارية لكن فقيرا بالقيم الغذائية، فصحيح أن هذه الأطباق تمد الجسم بالطاقة الفورية، ولكن هذه الطاقة لا تدوم طويلا وقد تذهب في أي لحظة.

الأطعمة التي تحوي كميات عالية من الملح مثال المخللات

لاحتمال تسببها في جفاف الجسم من خلال قدرتها على امتصاص السوائل التي تدخل إليه بكميات محدودة طوال فترة الصيام.

المقالي والأطعمة المدهنة مثل (البطاطس المقلية والسمبوسك)

لاحتوائها على نسبة عالية جداً من السعرات الحرارية وخلوها من المواد الغذائية، فتناولها بكثرة قد يتسبب في اختلال توازن النظام الغذائي، ويزيد بالتالي من وطأة التعب والإرهاق الناتجين عن الصيام في رمضان.

الأطعمة التي تحتوي على الشوكولاتة أو أي مصدر آخر للكافيين

فكثرة هذه المادة في الجسم قد تفقده السوائل والأملاح والمعادن القيمة التي يحتاج إليها خلال النهار، حيث تزيد من إدرار البول.