الاحتلال يعتقل 6 مقدسيين بينهم فتاة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، ستة مواطنين مقدسيين بينهم فتاة من باب حطة، بالبلدة القديمة بالقدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت عدداً من الشبان، عرف منهم: أحمد ركن، وعلي صندوقة، ومحمد عكة، ونسيم علقم، والفتاة ملك عواد، وليث اللداوية، ونقلوا جميعا الى ما يسمى "مركز القشلة" للتحقيق.

وفي ذات الإطار، فرضت قوات الاحتلال الحبس المنزلي لمدة عشرة أيام على الشابين أمير الصياد، وإياد أبو سنينة، الذي فرضت عليه أيضا غرامة مالية بقيمة 2000 شيقل، ومنع من النشر على مواقع التواصل الاجتماعي.