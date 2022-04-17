أكثر من 400 حالة وفاة جراء حدوث فيضانات في جنوب افريقيا

ارتفعت حصيلة قتلى الفيضانات المميتة في جنوب إفريقيا،، اليوم الاحد إلى 443 شخصا، معظمهم في منطقة دوربان على الساحل الشرقي للبلاد.

وجاء هذا التحديث في تقرير جديد صادر عن السلطات المحلية اليوم الأحد، فيما لا يزال 63 شخصا في عداد المفقودين.

وقالت سيهلي زيكالالا، وزيرة مقاطعة كوازولو-ناتال، في مؤتمر صحافي "ارتفع عدد القتلى الآن إلى 443".

وتسببت الأمطار التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة منذ 60 عاما في جرف جسور وطرق وعزل مناطق واسعة.

وتشهد منطقة جنوب إفريقيا بانتظام عواصف مميتة خلال موسم الأعاصير من نوفمبر إلى أبريل، لكن دولة جنوب إفريقيا عادة ما تكون بمنأى عن هذه الظروف المناخية القاسية التي تتشكل فوق المحيط الهندي.