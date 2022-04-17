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ويحتل فريق ريال مدريد صدارة الدوري الاسباني بـ73 نقطة بفارق 12 على الغريم برشلونة 60 في المركز الثاني وخصمه لمباراة اليوم ريال مدريد واشبيلية والذي جاء بالمركز الثالث بـ60، لذلك وضعنا لكم هذه المقالة مشاهدة مباراة ريال مدريد واشبيلية بث مباشر HD الآن اليوم بدون تقطيع يلاشوت.. بث مباشر ريال مدريد يلا كورة، للحديث عن مشاهدة مباراة ريال مدريد واشبيلية بث مباشر الآن اليوم، بعد كثرة عمليات البحث على مباراة ريال مدريد واشبيلية عبر محرك قوقل العالمي.

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ويدخل اشبيلية مباراته التي يلعبها على أرضية ملعبه وبين جماهيره وعينه على تحقيق الفوز والانتصار والخروج من المباراة بالثلاث نقاط، في محاولة لتجاوز العملاق الكتالوني برشلونة صاحب المركز الثاني والذي يتساوى معه بنفس النقاط لذلك سيدخل اشبيلية أرضية مباراة ريال مدريد واشبيلية بتشكيل قوى فقد حل في حراسة المرمي حراسة المرمى: ياسين بونو، وخط الدفاع: خيسوس نافاس، كوندي، دييجو كارلوس، لودفيج أوجوستينسون، فيما حل في خط الوسط: جوان جوردان، نيمانيا جوديلي، إيفان راكيتيتش، والهجوم: لوكاس أوكامبوس، يوسف النصيري، أنطوني مارسيال.

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