الاحتلال يعتقل أسيرا محررا على حاجز عسكري شرق طولكرم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، أسيرًا محررًا من مخيم نور شمس شرق طولكرم بالضفة الغربية المحتلة.

وقال مدير مكتب نادي الاسير في طولكرم ابراهيم النمر: إن قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز عناب شرق المحافظة اعتقلت نجله المحرر محمد ابراهيم حمارشة "النمر" (24 عاما)، أثناء مروره عبر الحاجز.

وأضاف أن نجله قضى في سجون الاحتلال ثلاثة أعوام، لافتا إلى أن منزله تعرض للاقتحام والتخريب خلال حملة المداهمة التي شنتها قوات الاحتلال على المخيم يوم الخميس الماضي، وتهديد العائلة بضرورة تسليم ابنه لمخابراتهم.

يشار إلى أن قوات الاحتلال تواصل اعتقال الآلاف من الاسرى الفلسطينيين داخل السجون، وسط ظروف إنسانية وصحية صعبة للغاية.