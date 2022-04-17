الشيخ عكرمة: اذا كان ما يحصل في الأقصى ليس تجاوزاً للخطوط الحمراء فمتي سيكون تجاوزاً

أكد الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى المبارك ورئيس الهيئة الاسلامية العليا في القدس، اليوم الأحد، أن ما حصل في المسجد الأقصى وباحاته يوم الجمعة الماضي واليوم هو جريمة وانتهاك واضح وصريح لحرمة المسجد الأقصى المبارك.

وتساءل صبري خلال لقاء متلفز مع "قناة الجزيرة"، تابعته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، " هل هذا غير تجاوز فأن كان هذا ليس تجاوزاً للخطوط الحمراء متي سيكون تجاوز للخطوط الحمراء، في أشاره لما حصل في فجر يوم الجمعة الماضية وصباح اليوم السبت.

وأوضح خطيب الأقصى أن كلمة التهدئة هذه أغنية يستعملها الاحتلال كثيراً قبل شهر رمضان، مؤكداً أن التهدئة الذي يتحدث عنها الاحتلال مصطنعة يريد بها الاحتلال اقتحام الأقصى دون أن يعترضه أحد.

وجدد شيح الأقصى تساءله، قائلاً " من الذي يطلب منه التهدئة الذي يحمل السلاح او الذي يحمل الحجر".

يذكر أن قوات كبيرة من الاحتلال نفذت اقتحاما واسعا للمسجد الأقصى وباحاته في محاولة لاخلائه من المعتكفين المتواجدين في الأقصى لتأمين الاقتحامات الجماعية للمستوطنين، وتلبية لدعوات أطلقتها منظمات الهيكل المزعوم لمناسبة ما يسمى عيد الفصح العبري. ، مما أدى لإصابة 17 مقدسياً بينهم 3 خطيرة، وبعد عدوان استمر لـ4 ساعات.. أعلن الاحتلال انسحابه من باحات الأقصى