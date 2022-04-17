أسعار الذهب اليوم الأحد 17 أبريل 2022 في مصر



استقرت أسعار الذهب اليوم في مصر، الأحد 17 أبريل/نيسان 2022، تزامنًا مع استمرار غلق الأسواق العالمية.

وسجل المعدن النفيس، عالميًا، مكاسب أسبوعية بلغت نحو 1.5%.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر، صباح اليوم، نحو 1.171 ألف جنيه (63.51 دولار).

كما لم يتغير سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر، خلال التعاملات الصباحية، ليبقى عند مستوى 878.13 جنيه (47.63 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في مصر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 682.98 جنيه (37.05 دولار).

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر (الأكثر تداولا بالأسواق)، عند فتح التعاملات، نحو 1.024 ألف جنيه (55.57 دولار).

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في مصر، خلال التعاملات الصباحية، نحو 36.412 ألف جنيه (1975 دولارًا).

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر (8 جرامات من عيار 21)، بمستهل تعاملات اليوم، نحو 8.196 ألف جنيه (444.59 دولار).

أسعار الذهب اليوم عالميا

وكانت أسعار الذهب قد تراجعت لأول مرة في 6 جلسات متتالية عند تسوية تعاملات جلسة الخميس الماضي، متأثرة بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وسط توقعات بتسريع وتيرة رفع الفائدة في الولايات المتحدة هذا العام.

وقد شهدت معظم الأسواق العالمية، إغلاقا، أمس الجمعة بسبب عطلة "الجمعة العظيمة".

من جانبه، صرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك "جون ويليامز"، أن على المركزي الأمريكي التفكير جديًا في رفع معدل الفائدة 50 نقطة أساس خلال اجتماعه المقبل في شهر مايو/أيار.

ودعمت تلك التصريحات من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، إذ قفز العائد على السندات لآجل 10 سنوات إلى 2.83%، فيما وصل العائد على السندات لآجل عامين إلى 2.45%، الأمر الذي انعكس سلبًا على تحركات الذهب.

وفي وقت سابق يوم الخميس 14 أبريل/نيسان 2022، أعلن البنك المركزي الأوروبي الإبقاء على معدل الفائدة والسياسة النقدية دون تغيير، مع الإشارة إلى إنهاء برنامج مشتريات السندات خلال الربع الثالث من العام الجاري.

من ناحية أخرى، استمرت تطورات الحرب الروسية الأوكرانية في دفع المستثمرين نحو الملاذات الآمنة، خوفًا من تدهور الأوضاع الاقتصادية العالمية واستمرار تقلبات الأسواق، بعدما حذر الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" أن قطع إمدادات الطاقة الروسية عن أوروبا سيضر اقتصاد القارة.