محكمة الاحتلال ترفض الاستئناف المُقدم للإفراج عن الأسير المضرب خليل عواودة

رفضت محكمة الاحتلال "الإسرائيلية"، مساء اليوم الأحد، الاستئناف المُقدم للأسير المضرب عن الطعام خليل عواودة لليوم (46) على التوالي رفضًا لاستمرار اعتقاله الإداري.

وقالت مؤسسة مهجة القدس في تصريح صحفي تابعته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" :" إن محكمة عوفر الاحتلالية رفضت الاستئناف المُقدم للأسير المضرب عن الطعام خليل عواودة، بحجة إنه ما زال يشكل خطرًا على أمن الاحتلال بالرغم من خطورة وضعه الصحي".

ويعاني الأسير خليل عواودة المضرب لليوم الـ46 على التوالي، من أوجاع وآلام في كافة أنحاء جسده، وأوجاع شديدة جهة الكلى، وصعوبة في الكلام، وأصبح لا يستطيع ابتلاع الماء وبالكاد يشربه، ويتقيأ كثيرًا حيث أصبح يتقيًا دمًا بعدما كان سابقًا يتقيأ ويستفرع مادة صفراء وخضراء، ووزنه انخفض بشكل حاد، وهو مازال يقبع في سجن عيادة الرملة حيث يمكث في غرفة لوحده في قسم السجناء المدنيين اليهود.

يذكر أن الأسير خليل عواودة من بلدة إذنا بمحافظة الخليل وولد بتاريخ 13/11/1981م، وهو متزوج؛ وأب لأربع طفلات، وكانت قوات الاحتلال الصهيوني قد اعتقلته بتاريخ 27/12/2021م، ووجهت له سلطات الاحتلال بداية اعتقاله تهمة التحريض على الفيس بوك إلا أنها بعد ذلك حولته للاعتقال الإداري التعسفي بدون أن توجه له أي اتهام، وشرع في إضراب مفتوح عن الطعام بتاريخ 03/03/2022م رفضًا لقرار تحويله للاعتقال الإداري، مطالبًا بإلغاء الاعتقال الإداري بحقه والإفراج عنه، وله عدة اعتقالات سابقة في سجون الاحتلال الصهيوني على خلفية انتمائه وعضويته ونشاطاته في صفوف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين ومقاومة الاحتلال.