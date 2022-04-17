طالع أسعار الذهب في لبنان اليوم الاحد 17 ابريل 2022

استقرت أسعار الذهب اليوم في لبنان، الأحد 17 أبريل/نيسان 2022، تزامنًا مع استمرار غلق الأسواق العالمية.

وسجل المعدن النفيس، عالميًا، مكاسب خلال تعاملات الأسبوع الماضي بلغت نحو 1.5%.

أسعار الذهب اليوم في لبنان

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في لبنان، صباح تعاملات اليوم، نحو 96.347 ألف ليرة (63.51 دولار).

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في لبنان (الأكثر تداولا بالأسواق)، عند فتح التعاملات، نحو 84.305 ألف ليرة (55.57 دولار).

كما لم يتغير سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في لبنان، خلال التعاملات الصباحية، ليبقى عند مستوى 72.261 ألف ليرة (47.63 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في لبنان، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 56.202 ألف ليرة (37.05 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في لبنان

سجل سعر أوقية الذهب اليوم في لبنان، خلال التعاملات الصباحية، نحو 2.996 مليون ليرة (1975 دولارًا).

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في لبنان (8 جرامات من عيار 21)، بمستهل تعاملات اليوم، نحو 674.442 ألف ليرة (444.59 دولار).