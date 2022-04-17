أسباب ارتفاع مستوى الكوليسترول.. احذر من هذه الأغذية

الكوليسترول مادة شمعية توجد في الدم، يحتاجها الجسم لبناء خلايا صحية، ولكن يمكن أن يتسبَّب ارتفاعها في الإصابة بالنوبة القلبية.

وقالت غرفة الصيادلة بولاية ساكسونيا السفلى الألمانية، إن بعض العوامل تؤدي إلى ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم، ألا وهي: السِمنة والتدخين وقلة الحركة والتغذية غير الصحية، التي تتمثل في الإفراط في تناول السكر واللحوم الدهنية والبيض.

وحذرت الغرفة من أن ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم يرفع خطر الإصابة بأزمة قلبية أو سكتة دماغية.

ولمواجهة هذه المخاطر ينبغي ضبط مستوى الكوليسترول في الدم من خلال إنقاص الوزن واتباع نظام غذائي صحي يقوم على الخضروات والفواكه الطازجة والحبوب الكاملة مع تناول السكر والدهون باعتدال، إلى جانب المواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية والإقلاع عن التدخين.

وأشارت الغرفة إلى أن الأدوية المعروفة باسم "الستاتين" تساعد على ضبط مستوى الكوليسترول في الدم.