جبارين: لدينا قرار واضح بالعمل على تحرير الأسرى مهما كلفنا أي ثمن

أكد مسؤول ملف الشهداء والجرحى والأسرى في حركة حماس زاهر جبارين، اليوم الأحد، أن لدى حركة حماس قرار واضح بالعمل على تحرير الأسرى مهما كلفنا أي ثمن.

وقال جبارين خلال حديث مع "إذاعة الأقصى" :" نجدد العهد للأسرى أننا لن نخذلهم في معاركنا خاصة معركة الكرامة داخل السجون، وحماس منذ انطلاقتها سعت لتحرير الأسرى وأخذت على عاتقها تحريرهم عبر عمليات أسر الجنود ومبادلتهم بالأسرى، آملين أن تتحقق أماني وطموحات شعبنا بتحريرهم عما قريب".

وأضاف:" أن الشعب الفلسطيني وفيّ للأسرى ولم ينساهم، وملتحم خلف أسراه ومسراه، ثابت لا يمكن أن يستسلم أو يرفع الراية البيضاء مهما بلغ مشروع التحرير من ثمن".

وتابع "خوضنا عشرات عمليات أسر الصهاينة في محاولات تحرير أسرانا، ونجحنا في ابرام صفقة وفاء الأحرار الأولى، ولدينا كنزاً من أسرى الاحتلال والحركة تسعى ليل نهار لإنهاء هذه القضية".

وشدد على أن الأسرى قضية جامعة للشعب الفلسطيني بكل مكوناته وفصائله، "ولن نخذل الأسرى بأي معركة نخوضها مع الاحتلال، وسنكون الدرع الحامي لنضال الأسرى وتضحياتهم والعمل معهم لنيل حقوقهم".

وبلغ إجمالي عدد الأسرى في سجون الاحتلال نحو(4450) أسير، منهم (32) أسيرة بينهم فتاة قاصر، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال والقاصرين في سجون الاحتلال نحو (160) طفلاً، وعدد المعتقلين الإداريين نحو (530) معتقلًا.

ومنذ مطلع العام الجاريّ اعتقل الاحتلال أكثر من (2140) فلسطينيًا/ة وتصاعدت عمليات الاعتقال خلال شهر آذار ومع بداية شهر رمضان، وبلغت ذروتها في الخامس عشر من نيسان/ أبريل حيث نفّذت قوات الاحتلال عمليات اعتقال واسعة خلال اقتحام المسجد الأقصى ووصلت حالات الاعتقال لأكثر من 450 حالة اعتقال، بينهم أطفال.