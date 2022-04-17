كشف ملابسات قضيتي سرقة بـ 21 ألف شيكل في رفح

ألقت مباحث رفح قسم المدينة القبض على لصين سرقا عدة منازل لمواطنين في محافظة رفح جنوب قطاع غزة.

وأوضحت المباحث، أنها تلقت تفويضًا من النيابة العامة حول شكوى عدد من المواطنين، تفيد قيام مجهولين بالسطو وسرقة أغراض متعددة من منازلهم، مشيرة إلى أن قيمة المسروقات قُدّرت بحوالي 13 ألف شيكل.

وقالت: إن طواقمها شرعت بالبحث والتحري ومتابعة أصحاب العود الإجرامي، مما أدى بهم إلى الاشتباه بكلاً من المدعوين " ع، ع" 16عامًا، و "ز، س" 16 عامًا.

ونوهت إلى أنها أحضرت المشتبه بهم واستجوبتهم، منوهة إلى أنهم أقروا بما نسب إليهم، وأنهم قاموا ببيع المسروقات وصرف ثمنها.

من جانبها، أنجزت مباحث رفح قسم تل السلطان قضية سرقة كوابل كهربائية من شركة الكهرباء، تقدر قيمة المسروقات بـ 8 آلاف شيكل.

وأحالت مباحث رفح ملفات القضيتين والمتهمين لمكتب تحقيق الشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم حسب الأصول.