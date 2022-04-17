هنية: لا حق لليهود في المسجد الاقصى و لن نخضع لكل اجراءات القمع و الارهاب

قال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، إنه أكد لكل الأطراف التي توصلت معهم بأنه لا حق لليهود في المسجد الأقصى، وأنه للمسلمين وحدهم فقط.

وأوضح هنية في تصريح صحفي اليوم الأحد، أنهم أكدوا لكل الأطراف التي تواصلت معهم أن "الأقصى مسجدنا، ولنا وحدنا، ولا حق مطلقًا لليهود فيه، ومن حق شعبنا الوصول إليه والصلاة والاعتكاف فيه، ولن نخضع لكل إجراءات القمع والإرهاب الصهيوني".

وأضاف "إن شعبنا يدافع عن نفسه وأرضه، ومن حقه الطبيعي أن يستمر في مقاومته، والقدس هي محور الصراع، وسنواصل الدفاع عنها في معركة مفتوحة مع المحتلين، وسوف نحسمها لصالحنا مهما طال الزمن".