وكيل ديمبلي يوجه رسالة صارمة إلى برشلونة

وجه موسى سيسوكو، وكيل عثمان ديمبلي نجم برشلونة، رسالة إلى النادي الكتالوني بشأن تجديد عقد الجناح الفرنسي.



وينتهي عقد ديمبلي مع برشلونة في صيف 2022، ولم يصل الطرفان إلى اتفاق بشأن التجديد حتى الآن.



ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن سيسوكو أكد أن ديمبلي سيقدم بعض التنازلات في مفاوضات التجديد مع برشلونة، مقارنة بالمفاوضات التي عقدت بين الطرفين في شهر يناير/ كانون ثانٍ الماضي.



لكن حذر سيسوكو النادي الكتالوني أن هذا لا يعني أن ديمبلي سيجدد مع برشلونة بأي ثمن، كما أصر على ضرورة دفع مكافأة تجديد للاعب الفرنسي.



يذكر أن العديد من التقارير أكدت أن ديمبلي يحظى باهتمام قوي من باريس سان جيرمان وتشيلسي في الميركاتو الصيفي المقبل.