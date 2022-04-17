شرطة محافظتي الشمال ورفح تُنهي ملفات 71 غارمًا

أنهت شرطة محافظتي شمال غزة ورفح ملفات 71 غارمًا من الموقوفين على ذمم مالية، وذلك بمبادرة ودعم من أهل الخير ومؤسسات شبابية.

ففي محافظة الشمال، أوضح مدير مركز شرطة بيت لاهيا مقدم فراس عليان، أن الشرطة أنهت ملفات 60 نزيلًا موقوفًا داخل النظارة بعد سداد ديونهم.

وقال عليان: إن مشاريع فكاك الغارمين تسعى إلى إدخال الفرح على ذوي الموقوفين من أصحاب الذمم المالية في الشهر الفضيل.

من جانبها، أنهت شرطة محافظة رفح ملفات 11 نزيلًا غارمًا، بعد دفع المبالغ المستحقة في ذممهم لأصحابها طبقاً للأصول القانونية.

وجاء الإفراج عن الغارمين بدعم من فريق "السواعد الحانية" بمحافظة رفح، وتبرع كريم من أهل الخير في سلطنة عمان.