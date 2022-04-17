القيادي عليان: لن ندخر جهداً بكل الأدوات لتحرير الأسرى

قال القيادي جميل عليان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي ومسؤول دائرة الشهداء والأسرى والجرحى، اليوم الأحد 17/4/2022، أن الأسير الفلسطيني تمكن من كسر إرادة السجان الصهيوني، ولن ندخر جهداً بكل الأدوات لتحرير أسرانا.

وأكد القيادي عليان، خلال كلمة له في المهرجان الجماهيري للقوى الوطنية والإسلامية في اليوم الوطني للأسير الفلسطيني بعنوان "إلى متى" الذي أقيم أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر على أن العدوان على الأسرى مازال متواصلاً.

وحيا القيادي عليان، أسرانا القابعين في سجون الاحتلال، مؤكداً أن الحركة تواصل طرق الأبواب العالمية العربية والإسلامية للقيام بدورها من أجل تحرير الأسرى الذي يعتبر واجب على كل مسلم.

وبين القيادي عليان، أن هناك عدوان خطير جداً على الأقصى والمقدسات الإسلامي، وعلى الشعب الفلسطيني بأكمله والرواية والحق الفلسطيني.

وشدد القيادي عليان، على أن الاحتلال يمارس عدواناً وإجراماً هنا وهناك، وقد تمكن الأسير من كسر إرادته، حيث بات كيان الاحتلال غبار يتناثر في أنحاء فلسطين.

وشدد القيادي عليان، على ضرورة البدء بوحدة وطنية فلسطينية تبدأ من وثيقة الأسرى، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني يؤدي دوره جيداً، وهو شعب حي وقادر على خلق معادلة في كل مكان .