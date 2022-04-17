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بالفيديو : المقدسيون يبدأون يتنظيف باحات المسجد الاقصى
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 12:44 م
17 ابريل 2022
المقدسيون يبدأون يتنظيف باحات المسجد الاقصى
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