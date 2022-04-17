بالفيديو : المقدسيون يبدأون يتنظيف باحات المسجد الاقصى

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 12:44 م
17 ابريل 2022
تنظيف المسجد الاقصى.jpg
اعلان اسفل صورة الخبر

المقدسيون يبدأون يتنظيف باحات المسجد الاقصى

 

متعلقات