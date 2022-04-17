موعد صلاة عيد الفطر 2022 في فلسطين، يهتم الفلسطينيون بالاطلاع على ومعرفة موعد صلاة العيد 2022 في فلسطين، وخاصة بعد الانتهاء من صيام النصف الأول من شهر رمضان المبارك للعام الهجري 1443، فكل العبادات التي ينص عليها القرآن أو السنة، يحرص المسلمون على احيائها وذلك لنيل الأجر والثواب العظيمين، وكذلك للتقرب من الله سبحانه وتعالى، وطعما بأن يشفع الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، لنا وللمسلمين عامة يوم القيامة، لهذا هم يسعون جاهدين لتطبيق واحياء سنن الرسول صلى الله عليه وسلم، وما ورد عنه.

موعد صلاة العيد في فلسطين

ويبحث المسلمون عبر محركات البحث المختلفة، عن موعد صلاة عيد الفطر 2022 في فلسطين، فهي فرحة يسعى لتحقيقها المسلمين في كل بقاع الأرض بشكل على خاصة في فلسطين، لأن صلاة العيد تعد احدى أهم وأبرز السنن الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي يُثاب فاعلها ويكسب الحسنات والرضا من الله، وشفاعة رسوله الكرين، كما أن تاركها لا يعاقب ولا تندثر حسانته، إلا أنه يفقد الكثير من الأجر والثواب، ولأهميتها يحرص فريق عمل وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، على ارفاق موعد صلاة عيد الفطر للعاك الجاري 2022-1443 هجري.

متى صلاة الفطر 2022

وعلى الرغم أن فاعل السنن يثاب، وتاركها لا يعاقب، إلا أن صلاة عيد الفطر المبارك لها فضل عظيم، إذ إن فيها تطهير للنفس، كما يفوز مُصليها بثواب وأجر عظيم، ويؤديها المسلمون بعد شروق الشمس بنحو ثلث ساعة، ويمكن الاستدلال على فضلها مما ورد في كتب الدين والشريعة والأعمال، فالكثير من المؤلفات تتحدث عن فضل صلاة العيد جماعة في المسجد.

فضل صلاة العيد

ومن المتوقع أن يحل علينا عيد الفطر المبارك عام 2022-1443 هجري، يوم الثالث من شهر مايو المقبل، وفق المراصد الفلكية، إلا أن ثبات العيد يتم بعد رؤية هلال شهر شوال من المصادر الموثوقة، حتى لا يحدث لبث او اختلاف في مواعيد الصيام والافطار، وبعيدا عن كل تلك المواعيد، فهنا نوضح فضل صلاة العيد على المسلمين والثواب الذي قد يكسبونه بعد أدائها في المسجد، إذ تنزل الملائكة بعد أداء صلاة العيد، وتُنادي المُصلين بعد أداء صلاة العيد، وتخبرهم بثلاثة أمور، هي: "أن الله تعالى غفر لهم، أنه حان الوقت للرجوع إلى حياتهم لكن على رشد وصواب، وأنهم في يوم الجائزة ولهم أن يفرحوا كيفما شاءوا".

موعد صلاة عيد الفطر في فلسطين- القدس

وفي نهاية مقالنا نرفق لكم موعد صلاة عيد الفطر في فلسطين- القدس، فالفلسطينيون يبحثون عن موعد صلاة العيد، والتي من المقرر أن تقام صباح أول أيام عيد الفطر المبارك للعام 2022، الساعة (06:08) صباحاُ.