مدرسة الفردوس برفح تختتم فعاليات حملة " الانترنت الآمن"

اختتمت مدرسة الفردوس الأساسية للبنات ‎برفح جنوب قطاع غزة، حملة "الانترنت الآمن" التي انطلقت تزامناً مع اليوم العالمي للإنترنت الآمن والذي يُحيه العالم في الثامن من فبراير/ شباط من كل عام.

وأوضحت مديرة المدرسة أ. ابتسام أبو عبيد، أن الحملة هدفت لتوعية كافة الطلبة داخل المدرسة بخطورة إدمان الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، وأثرها على تفكك النسيج الاجتماعي وآثارها السلبية على الفرد والمجتمع.

وأشارت المديرة أبو عبيد إلى أن جائحة "كورونا" فرضت التكنولوجيا بشكلٍ أساسي في كل بيت عبر عملية التعليم الالكتروني ووضعت مواقع التواصل بين أيدي الطلبة وسهلت وصولهم اليها وكان لزاماً على الأسرة التعليمية أن ترشد الطلبة للاستخدام السليم للوصول إلى انترنت آمن.

بدورها، أكدت المرشدة النفسية بالمدرسة أ. نسرين أبو نحلة أن الحملة هدفت إلى تحقيق الأثر المطلوب والايجابي من خدمات الانترنت وتسخيرها، والوصول إلى بيئة إلكترونية أكثر أماناً للطلبة جميعاً.

وبينت أبو نحلة، أن الحملة شملت "نشر مواد توعوية حول أهمية الرقابة والمتابعة للأجهزة المتصلة بالإنترنت والتهديدات والمخاطر الالكترونية التي من الممكن أن يتعرض لها أبنائنا وكيفية حمايتها.

وحذَّرت من التهديدات التي قد يتعرض لها الأطفال على الشبكة من ناحية نفسية واجتماعية مثل (الابتزاز والتنمر والاستغلال واختراق الخصوصية والذي قد يلحق الضرر بهم).

وبيّنت أن الحملة اعتمدت في خطتها على مجموعة من الوسائل والأدوات لتعزيز الوعي الاجتماعي بمخاطر إدمان الإنترنت، كــ " نشرات التوعية والمحاضرات والاسكتشات المسرحية و حصص دراسية و جلسات الحكاوي... ).

وأقامت المدرسة في ختام الحملة معرضاً في مكتبة المدرسة عُرض خلاله البوسترات واللافتات والأعمال اليدوية والدراسات من الطلبة والمعلمين.



















