هيئة الأسرى: ثلاثة أسرى يعانون من أوضاع صحية حرجة في" سجن نفحة"

إهمال طبي واضح ومتعمد من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين، دون أي مراعاة لحقوق الإنسان المكفولة بكافة الاتفاقيات الدولية، ضاربين بعرض الحائط كل ما هو منافي للأخلاق وللحقوق البشرية.

وكشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في هذا السياق اليوم الأحد، عن مجموعة من الحالات المرضية لعدد من الأسرى الفلسطينيين القابعين في المعتقلات الإسرائيلية، من بينها حالة الأسير راتب حريبات من بلدة دورا قضاء الخليل، والقابع في سجن نفحة، حيث يعاني من ديسكات في الظهر، ومن وجود مشاكل في الأمعاء، والتي ظهرت له بعد إضراب 2017 وتبين لاحقا انه يعاني من جرثومة في المعدة وتم إعطاءه دواء، ويعاني أيضا من مشكلة بالاسنان، فهو بحاجة الى العلاج، ومتابعة ملفه الطبي والتي تتعمد إدارة المعتقل باهماله.

كما يشتكي الأسير يوسف أبو قنديل (34) عاماً من مخيم جنين، والقابع في سجن نفحة من أوجاع في جسمة، حيث تعرض للضرب المبرح بتاريخ 21/2/2022 وأسرى آخرين بعد أن قامت وحدات السجن باقتحام القسم، وتكبيل الأسرى والاعتداء عليهم بوحشية، ولم يتم تقديم العلاج اللازم للأسير واكتفت عيادة السجن بإجراء صورة لمكان الضرب.

يذكر أن الأسير تعرض إلى الإصابة بالرصاص في يده اليمنى واليسرى ومنطقة الصدر عام 2004 وقت اعتقاله، ويقضي حكماً بالسجن المؤبد مدى الحياة، أمضى منها 18 عاماً.

أما الأسير أسامة أبو العسل من غزة، والمحكوم بالسجن (22 سنة)، والذي يقبع حاليا في سجن نفحة، يعاني من ارتفاع كبير في السكر بالدم ويتم اعطاءه (3) ابر انسولين يومياً، ويعاني أيضاً من نسبة الكولسترول والضغط في الدم ، ولا يتم متابعته من قبل طبيب مختص، ويشتكي أبو العسل أيضاً من أوجاع في اسنانه، فهو بحاجة إلى علاج إلا أن عيادة المعتقل تماطل بتقديمه إلى طبيب الأسنان.

وحملت هيئة شؤون الأسرى إدارة السجون الإسرائيلية المسؤولية الكاملة، عن استمرار مسلسل الإهمال الطبي بحق الأسرى الفلسطينين، وطالبت المؤسسات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان والصليب الأحمر بالقيام بدورها اللازم تجاه قضية الأسرى على أكمل وجه.