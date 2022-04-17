بالصور سلسلة فعاليات متنوعة في مدارس قطاع غزة نصرةً للمسجد الأقصى

عبر طلاب وطالبات مدارس قطاع غزة اليوم الأحد 17/4/2022، عن نصرتهم للمسجد الأقصى المبارك، بسلسلة فعاليات متنوعة، في ظل الهجمة الوحشية التي يتعرض لها.

ونفذت مدارس قطاع غزة فعاليات متنوعة للوقوف مع أهل القدس الأبطال، دعماً وإسناداً للمرابطين في مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك ضد الهجمة الوحشية الصهـيونية ضدهم، ورفضاً لتدنيس أولى القبلتين وثالث الحرمين.

ورسمت طالبات مدرسة خانيونس الثانوية للبنات بمديرية تعليم خان يونس يرسمن أقصانا بأجسادهن، في ظل الهجمة الصهيونية الشرسة على المسجد الأقصى المبارك.

وتأتي هذه الفعاليات ضمن برنامج غرس وتعزيز القيم الذي تتبناه وزارة التعليم بغزة.











