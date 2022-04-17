إتلاف 3 أطنان مواد غذائية منتهية الصلاحية وإغلاق مصنع "للكيك" في غزة

أتلفت دائرة مباحث التموين في المباحث العامة في قطاع غزة، 3 أطنان من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، لدى إحدى الشركات التجارية، وذلك خلال جولات ميدانية مشتركة برفقة مفتشي الصحة في بلدية غزة على عدد من المنشآت والمحلات التجارية بمحافظة غزة.

وأوقفت دائرة مباحث التموين بالاشتراك مع قسم الطب الوقائي بوزارة الصحة، مصنعاً للكيك بمحافظة غزة بشكلٍ مؤقت وذلك لرسوب عينات فحص "الكيك" في الفحص المخبري.

وأوضحت مباحث التموين، أنها حررت محاضر ضبط وإتلاف للكميات المضبوطة وأحالت ملف القضيتين إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية حسب الأصول.

ونفّذت دائرتي مباحث التموين والمباحث العامة بمحافظة غزة جولةً تفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية بمدينة غزة، وذلك لمتابعة أسعار السلع الغذائية ومنع أي حالات للاحتكار من قبل التُجار.

وشارك في الجولة مدير دائرة مباحث التموين، ونائبه ومدير دائرة مباحث محافظة غزة، وطالب خلال الجولة بعض المحلات التجارية بضرورة تصويب بعض الملاحظات، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وشملت الجولة سوق الشيخ رضوان، وعددًا من المخابز والمطاعم، والمولات التجارية، وذلك لمتابعة وجود قوائم للأسعار على المنتجات، ومطابقتها للشروط الصحية.