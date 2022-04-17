هذا مافعله جنود الاحتلال بالأسير القادري عقب جلسة محاكمته الأخيرة؟

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد 17/4/2022، أن الأسير يعقوب قادري تعرض إلى اعتداء همجي من قبل وحدة " النحشون" أثناء جلسة محاكمته الأخيرة .

وقالت الهيئة:"تم الاعتداء على القادري من أكثر من عنصر وقاموا بإلقائه على الأرض و ضغطوا عليه بشكل أدى الى إيذائه بيده اليمنى"

ولفتت الهيئة إلى أن الأسير يعاني من ضيق بالتنفس منذ عامين ، كما يشتكي من إغلاق بمجرى الدمع ويؤثر على الرؤية مما يحدث آلام شديدة في منطقة الرأس ومازالت ادارة السجون ترفض التعامل مع وضعه الصحي .

وأشارت الهيئة إلى أن الأسير قادري يقبع حاليا في العزل الانفرادي داخل زنازين سجن "ايشل" في ظروف سيئة للغاية تفتقد للحياة الآدمية، والزنزانة مراقبة ويتم تفتيشها بشكل يومي .

يذكر أن الأسير يعقوب القادري (49 عاما) من جنين اعتقله جيش الاحتلال أول مرة حينما كان يبلغ من العمر 15 عاما، وتم اعتقاله بعدها عدة مرات، كان آخرها بتاريخ 2003، وخضع لتحقيق قاس في مركز "الجلمة" استمر لمدة 4 أشهر، وصدر حكم بحقه بالسجن المؤبد مرتين، إضافة إلى 35 عاما، وكان الاحتلال قد أعاد اعتقاله بتاريخ 10 أيلول المنصرم في مدينة الناصرة، بعد تمكنه و5 أسرى من انتزاع حريتهم عبر نفق تم حفره أسفل سجن جلبوع مايو الماضي.