ناشط مقدسي : قائد شرطة الاحتلال يهدد باقتحام المصلي القبلي لإخراج المعتكفين

قال الناشط المقدسي د. جمال عمرو اليوم الأحد 17/4/2022 : "إن التغول والهجوم على المسجد الأقصى مدبر ومنظم ويدل أن القادة العسكريين الصهاينة منخرطون بالكامل بالجريمة وأعطوا ضوءً أخضر للمستوطنين لاقتحام المسجد الأقصى، والاحتلال لا يفهم أن الأقصى أغلى من الدم وكل الحياة بالنسبة للفلسطينيين".

وقال د. عمرو خلال تصريحات صحفية: "قائد الشرطة الصهيونية يهدد باقتحام المصلي القبلي لإخراج المعتكفين، والاحتلال يتحمل المسؤولية كاملة عن تداعيات جرائمه بالقدس".

وبين أن الاحتلال قطع الكهرباء عن المسجد الأقصى بعد استخدام الشباب المحاصرين مكبرات الصوت، ونظام الإطفاء بالمسجد يعتمد على الكهرباء ما ينذر بخطر كبير حال اشتعال نيران بداخله.

وبين أن وضع الشباب الثائر للعوائق أمام المستوطنين أعاقت وصولهم للمسجد الأقصى، وإطلاق المقاومة صواريخ تجريبية من غزة جاءت في وقتها وأوصلت رسالة للعدو أنها جاهزة لأي طارئ.