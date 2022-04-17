موعد ليلة القدر رمضان 2022- فضل احياء ليلة القدر، مع دخولنا بالنصف الثاني من شهر رمضان المبارك للعام 2022، والبدء بصيام النصف الثاني من الشهر الفضيل، يبدأ المسلون الصائمون الحريصون على احياء سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، في البحث عن موعد ليلة القدر لهذا العام 1443 هـ، لأنها تعتبر ليلة عظيمة تحمل في طياتها عظيم الأجر والثواب، فهي ذكرت في القرآن الكريم، بأنها خير من ألف شهر، ومن يُحيي هذه الليلة يغفر الله له الذنوب لسنتين، سنة ماضية وأخرى مقبلة، لهذا يحرص المسلمون في كل عام على إحياء تلك الليلة العظيمة، فيعتكف المسلمون في المساجد طيلة الأيام العشرة الأخيرة من الشهر، لنيل أجرها وثوابها.

موعد ليلة 27 رمضان 2022

وتتصدر محركات البحث عبر الانترنت جملة موعد ليلة القدر رمضان 2022- فضل احياء ليلة القدر، فهي تشد بحثا كثيفا في هذه الأيام، للبحث عن موعد ليلة 27 رمضان 2022، وفضل إحياء تلك الليلة، فمن المسلمات أن ليلة القدر تأتي في الأيام العشرة الأخيرة من الشهر الفضيل، وتحل علينا في الأيام الفردية منها، لكن لم يُحدد أي يوم فيهم، لهذا يحرص المسلمون في كل بقاع الأرض على اعتكاف واحياء ليالي الأيام العشرة الأخيرة في المساجد، لنيل أجرها وثوابها، لهذا تنشر لكم وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، توقعات موعد ليلة القدر في شهر رمضان الفضيل 1443 هجري.

متى ليلة القدر 2022

موعد ليلة القدر 2022 علامات ليلة القدر ليلة 29 رمضان 1443 التوقيت الفعلي لهذه الليلة لم يعرفه أحد، ولكن المصطفى صلى الله عليه وسلم، عرف أصحابه أنه تقع في ليلة فردية في آخر ثلث من الشهر الجليل، وقد أوصاهم بأن يتحروا عنها في تلك الأيام، وتحتوي على العديد من الإشارات التي تعبر عنها، إلا أن الحديث يدور في الغالب عن اليوم الـ 27 من شهر رمضان المبارك.

فضل احياء ليلة 27 رمضان- ليلة القدر

ويحرص المسلمون في جميع بقاع الأرض على احياء ليلة 27 رمضان- ليلة القدر، فهي خير من ألف شهر، كما أن الله سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن الكريم، لشدة عظمتها، إذ قال المفسّرون، إن عمل صالح في ليلة القدر خير من عمل ألف شهر ليس فيها ليلة القدر، وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي قال: "من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه".

من ألوان الاجتهاد في العشر الأواخر تحري ليلة القدر فالحديث دليل على فضل قيامها، وهي ليلة عظيمة شرفها الله تعالى، وجعلها خيراً من ألف شهر، في بركتها وبركة العمل الصالح فيها، فهي أفضل من عبادة ألف شهر، وهي عبارة عن ثلاث وثمانين سنة وأربعة أشهر، ومن قامها إيماناً واحتساباً غفرت ذنوبه، ونزل في هذا الفضل آيات تتلى، قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم.

وقال تعالى في كتابه العزيز: "إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر، تنـزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر".