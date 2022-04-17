القيادي شهاب: شعبنا سيفشل مخططات الاحتلال ولا خيار يكفل ردع الاحتلال سوى المقاومة

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي داود شهاب، اليوم الأحد 17/4/2022، أن شعبنا الفلسطيني سيفشل مخططات الاحتلال مهما كلف الثمن، مشدداً على أنه لا يوجد خيار يكفل ردع الاحتلال سوى خيار المقاومة والمواجهة، وأن ما يجري في القدس أمر لا يمكن السكوت عليه.

وبين شهاب، أن العدو الصهيوني يحاول اليوم مرة أخرى أن يمارس التضليل والخداع تحت وطأة الضغط الكبير التي تمارسه عصابات المستوطنين في ساحات الأقصى.

ودعا شهاب، جماهير شعبنا في كل مكان إلى شد الرحال للمسجد الأقصى المبارك واستمرار الرباط فيه ,والاشتباك مع الاحتلال في كل الساحات.

وشدد على أن ما يجري في الأقصى سيفتح الباب أمام مواجهة شاملة مع العدو الصهيوني في ظل استمرار انتهاكاته للمسجد، مؤكداً أنه لا يوجد خيار يكفل ردع الاحتلال سوى خيار المقاومة والمواجهة.

وقال شهاب:" لا قيمة للوصاية على المسجد الأقصى إن لم توفر الحماية الحقيقية لأولى القبلتين"، لافتاً إلى أن العدو الصهيوني يستثمر التطبيع والتحالف مع بعض الأنظمة والدول العربية لاتخاذها غطاء لتمرير مخططاته العدوانية بحق الشعب الفلسطيني والمسجد الأقصى.

واعتبر شهاب، وعود الاحتلال كلها أكاذيب تهدف إلى إسكات الرأي العام وتمرير المخططات الصهيونية.