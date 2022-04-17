مهجة القدس: الأسرى هم الصاعق الذي يبقي جذوة الصراع مشتعلة

أكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى اليوم الأحد 17/4/2022، أن الأسرى هم الصاعق الذي عمل طول الوقت على إبقاء جذوة الصراع مشتعلة، والأكثر قدرة على استنفار كل الضمائر والأحرار والأمة العربية والإسلامية.

وحيت مؤسسة مهجة القدس في بيان صحفي، بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، أسرانا الأبطال خلف قضبان الاحتلال، موجهةً رسالة للأسرى:"نحن متمسكون بقضاياكم وسنقوم بفضح ممارسات العدو تجاهكم، وأننا لن ندخر جهدًا إلا وسنقف معكم ولن نترككم وحدكم."

وأضافت :"لن نذخر جهدًا من أجل تحرير الأسرى وسنعمل بكل قوة لامتلاك كل الوسائل والأدوات من أجل تحريرهم رغمًا عن أنف السجان."

وشكرت المؤسسة، الإعلام الفلسطيني وكل الإعلام المقاوم الذي نقل قضية الأسرى وبشكل دقيق إلى كل العالم وحولها إلى قضية رأي عام دولي، وندعو الإعلام الحر بإبراز معاناة الأسرى وجعلها قضية رأي عام عالمي ودولي والوقوف بجانبهم.

وطالبت المقاومة الفلسطينية كونها الدرع الحامي وخط الدفاع الأول عن أسرانا ببذل كل جهودها؛ لإنهاء معاناة الأسرى والأسيرات خاصة الأسرى المرضى منهم وتحريرهم في القريب العاجل.

وقالت :"في هذا اليوم ونحن نتفيأ ظلال الذكرى الثامنة والأربعين ليوم الأسير الفلسطيني ولا زال الوجع الفلسطيني يزداد عمقًا واتساعًا، ولا زالت القامات الوطنية الكبيرة تقاتل داخل السجون الصهيونية دفاعًا عن الأمة والتاريخ والمستقبل."

وتابعت: يرفع شعبنا رأسه عاليًا كلما استحضرنا أسرانا الذين يحققون إنجازات وطنية وانتصارات حقيقية على هذا العدو ويرسمون لوحة فلسطينية مضيئة تبعث الروح في شعبنا وأمتنا، فهم لقنوا العدو الدرس تلو الدرس في المواجهة كما حدث في الأسابيع الأخيرة مع الأسرى الذين خرجوا من الاعتقال وواجهوا العدو بشكل أقوى مما مضى من جميل العموري وعبد الله حصري وضياء حمارشة وسيف أبو لبدة ومحمد أبو القيعان وهذا على سبيل المثال لا الحصر.

وأكدت مهجة القدس، أنه عندما تلاحمت إرادة الأسرى وإنجازاتهم الكبيرة كما حدث في جلبوع مع قدرات المقاومة وانتصارها في سيف القدس استطعنا أن نفشل كل مؤامرات العدو والتي كان آخرها الجمعة الماضية في المسجد الأقصى والقدس.

وقالت: نستحضر في هذا اليوم مليون فلسطيني قضوا جزءًا من أعمارهم ضحايا الظلم والإجرام الصهيوني في أسوأ سجون العالم ولا زال منهم (4500) فارسًا يواصلون رحلة الأسر ويدافعون عن كرامة وعزة الأمة والشعب الفلسطيني منهم من أمضى 42 عامًا في معتقلات العدو وهذا غير مسبوق في العالم ومنهم (17) أسيرًا أمضوا أكثر من 30 عامًا، ومنهم أكثر من (160) تجاوزوا العشرين عامًا، نستحضر اليوم الأسرى المؤبدات الذين تجاوزوا 549 أسيرًا منهم محكوم 67 مؤبدًا، وأيضًا من بينهم (700) حالة مرضية يعانون من أمراض مختلفة وصعبة مثل السرطان والقلب والضغط والسكر وأمراض الكلى، ولا تقوم إدارة مصلحة السجون بتقديم الرعاية الصحية والطبية اللازمة، ولا توفر لهم العلاج المناسب والأنجع؛ لتبقى تماطل حتى تتفاقم الحالة الصحية للأسرى.

وأوضحت أن العدو الصهيوني يطارد الطفولة والبراءة ويعتقل في هذه اللحظة (160) طفلًا فلسطيني داخل سجون الاحتلال يتعرضون لانتهاكات صارخة وواضحة من خلال وضعهم في أقسام تفتقر للتهوية وعدم دخول أشعة الشمس، وكذلك الرطوبة العالية ومنع التعليم، والحرمان من الأهل، وممارسة الضغوط النفسية والجسدية عليهم وترهيبهم وتخويفهم.

كما ويعتقل الأمومة (32) أسيرة من حرائر فلسطين، بينهن 10 أمًا ترتكب إدارة مصلحة السجون بحقهن جرائم إنسانية عن طريق تركيب الكاميرات في ساحات القسم في انتهاك واضح للخصوصية، والتفتيشات المستمرة والحرمان من الأبناء ومنع الزيارات، وعدم وجود طبيبة مختصة تتابع أوضاعهن الصحية والطبية.

كما لا ننسى الأسرى الإداريين (530) أسيرًا والذين يرفضون المثول أمام المحاكم الصهيونية الوقحة لليوم 107 على التوالي، ويعانون ويلات وأوجاع هذا السيف المسلط على رقاب أبنائنا، فالكيان الصهيوني هو الوحيد في العالم الذي يمارس هذا الاعتقال، حيث يتم زج الأسير داخل السجن دون أن يتم توجيه له تهمة ولا يسمح له بالنظر إلى ملفه بحجة الملف السري وأن هذا الأسير يشكل خطرًا على دولة الاحتلال.

وأكدت المؤسسة على إسنادها ودعمها للأسير المجاهد خليل عواودة الذي يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم (46) رفضًا لاعتقاله الإداري التعسفي.