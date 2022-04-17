أحد المرابطين المحاصرين في المسجد القبلي :إصابتان في المكان ولا وجود للمسعفين

قال أحد المرابطين في المسجد الأقصى اليوم الاحد 17/4/2022 : "إن الاحتلال بدأ اقتحامه لباحات المسجد الأقصى في تمام الساعة 6:50 ، حيث كنا وعدد من الشبان المرابطين في باحات المسجد القبلي ، فباغتتنا كتيبة من قوات الاحتلال وحاولت الفصل بين الباحات والمرابطين في المسجد القبلي .

وتابع خلال تصريحه لقناة الجزيرة التي تابعتها وكالة فلسطين اليوم:" قوات الاحتلال اعتدت علينا ونحن في المسجد القبلي ، وثم حاولت إبعادنا عن الأبواب والشبابيك وبعدها قامت بمحاصرتنا في المسجد ، بالإضافة إلى قيام الاحتلال المواجهة في باب المغاربة عن طريق الرصاص المطاطي والقنابل الصوتية .

وأوضح أن قوات الاحتلال قامت بقنص شاب بالرصاص المطاطي ، مما أدى لإصابته إصابة متوسطة في الصدر ، مشيراً إلى أن الاحتلال حاول الاقتحام أكثر من مرة وحاولوا إرباك الشباب بقنصهم .

وأشار المرابط خلال تصريحه "لا يوجد مسعفين داخل المسجد القبلي ، ولا يمكن أن نصل لغرفة العيادة ، و يوجد هناك إصابتان ولا يوجد أي إمدادات للعلاج" .