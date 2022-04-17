مخابرات السلطة تعتقل أحد كوادر الجهاد بالخليل

اختطف جهاز مخابرات السلطة، المحرر أحمد محمد أبو فارة (35 عاماً)، فجر اليوم الأحد 17/4/2022، أحد كوادر حركة الجهاد الإسلامي في بلدة صوريف بمدينة الخليل المحتلة.

والمحرر أبو فارة يعمل مدرساً في مدرسة سعير، ومتزوج، وكان قد اعتقل في سجون الاحتلال على عدة فترات لمدة 5 سنوات، وهو أحد أبطال معركة الأمعاء الخاوية وقد أضرب عن الطعام لأكثر من 90 يوماً عام 2016م.

من جهته استنكر أ. طارق عزالدين المتحدث الرسمي باسم حركة الجهاد الإسلامي عن الضفة المحتلة، حملة الملاحقات التي تشنها أجهزة امن السلطة بحق أبناء شعبنا والتي تأتي في وقت يتعرض شعبنا ومقدساتنا لهجمة شرسة من قوات الاحتلال

وأضاف عزالدين، أن هذه الاجراءات لا تخدم إلا الاحتلال ويجب على السلطة التراجع عنها فوراً والالتفات إلى ما يقوم به الاحتلال وقطعان المستوطنين بحق المقدسيين في ساحات المسجد الأقصى.