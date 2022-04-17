بالفيديو شاهد| اعتداء قوات الاحتلال على رجل وابنه بطريقة وحشية في الأقصى

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:46 ص
17 ابريل 2022
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شاهد| اعتداء قوات الاحتلال على رجل وابنه بطريقة وحشية في الأقصى

 

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