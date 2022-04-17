جنين ومخيمها يخرجان نصرة للأقصى

انطلقت مسيرتان في مدينة جنين ومخيمها بالضفة المحتلة، صباح اليوم الأحد 17 ابريل 2022، احتجاجاً على اقتحام قوات الاحتلال والمستوطنين المسجد الأقصى المبارك.

وشارك في المسيرتان عشرات الشبان الذين رددوا الهتافات الغاضبة ضد هذه الاقتحامات المتكررة للأقصى، التي أسفرت عن إصابة واعتقال عشرات المقدسيين، مطالبة بشد الرحال إلى الأقصى، لحمايته والرباط فيه.

وأصيب عدد من المصلين واعتقل آخرون خلال اقتحام قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الاحد 17/4/2022، المسجد الأقصى المبارك لتأمين الاقتحامات الجماعية للمستوطنين، تلبية لدعوات أطلقتها منظمات الهيكل المزعوم لمناسبة ما يسمى "عيد الفصح العبري".

وأفادت جمعية لهلال الأحمر الفلسطيني بالقدس بأن طواقمها تعاملت مع ٩ إصابات خلال اعتداءات قوات الاحتلال على المتواجدين بمنطقة باب الأسباط أحد أبواب المسجد الاقصى.