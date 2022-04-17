الاحتلال يُصيب عشرات العمال بالاختناق ويعتقل شاباً من جنين

أصيب عشرات العمال، فجر اليوم الأحد 17 ابريل 2022، بحالات اختناق جراء إطلاق جنود الاحتلال المتواجدين بمحاذاة جدار الفصل العنصري المقام على أراضي قرى عانين، وزبوبا، وطورة غرب وجنوب غرب جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت مصادر محلية أن عشرات العمال أصيبوا بحالات اختناق خلال ملاحقتهم من قبل جنود الاحتلال الذين أطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع ومنعوهم من الدخول للعمل داخل الأراضي المحتلة عام الـ 48.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أحمد عابد مسعود من بلدة برطعة أثناء مروره على حاجز دوتان العسكري القريب من يعبد.