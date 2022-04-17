الشيخ عكرمة : الاحتلال يمارس الإرهاب في الأقصى والمعركة ستستمر حتى الخميس القادم

قال الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الاقصى اليوم الأحد 17/4/2022 : "إن الاحتلال انتشر منذ الصباح الباكر وأخلى المقدسيين بالقوة من كل ساحات الأقصى ومارس الإرهاب في وجه المرابطين، مشيراً إلى أنه أطلق تحذيراً في وقت سابق بالقول "عيد الفصح سيستمر لأسبوع وإن المعركة ستستمر حتى الخميس القادم لأن الاحتلال فشل في إدخال المتطرفين والقرابين يوم الجمعة فلابد أن يعيد النظر عن هذا الأسبوع" .

وأكد الشيخ عكرمة ل"فلسطين اليوم" : المتطرفون تمكنوا من اقتحام الاقصى على شكل مجموعات بمناسبة عيد الفصح ولكنهم لم يتمكنوا من اصطحاب القربان معهم ، معتبراً أنه ما دام العرب والمسلمون لا يهتمون بقضاياهم وهم غير موحدين فهل نتوقع من الأمم المتحدة التحرك.

وشدد على أنه لابد أن يكون لنا موقف ثابت كما عودنا وخاصة ان الضغط يولد الانفجار وشعبنا في انتفاضة مستمرة وما حصل الشهر الماضي يؤكد ذلك ، وتابع" ولا نريد أن نحمل شعبنا أكبر من إمكانياته ولكن هذا لا يسقط المسؤولية عن مليار مسلم".