انفلونزا الطيور تضرب 30 ولاية أمريكية

قالت وزارة الزراعة الأميركية، اليوم الأحد 17 ابريل 2022: "إنه تم اكتشاف حالات إصابة جديدة بإنفلونزا الطيور في سرب دجاج تجاري في ولاية بنسلفانيا وسرب منزلي في ولاية يوتا مع انتشار المرض الآن في أكثر من 30 ولاية في البلاد".

وأضافت الوزارة في وقت سابق من هذا الشهر إنها تبحث في اللقاحات كخيار لحماية الطيور الداجنة من إنفلونزا الطيور القاتلة مع مواجهة البلاد أسوأ انتشار لها منذ عام 2015. وقضى التفشي الحالي على أكثر من 20 مليون دجاجة وديك رومي في أسراب تجارية منذ فبراير.

وأشارت وزارة الزراعة الأميركية إن المسؤولين الاتحاديين وفي الولايات يعملون بشكل مشترك على زيادة عمليات المتابعة والاختبار في المناطق المحيطة بالأسراب المصابة.

بدورها، ذكرت السلطات الأميركية، أن حالات إنفلونزا الطيور شديدة العدوى التي تم اكتشافها في الآونة الأخيرة لا تمثل مصدر قلق فوري للصحة العامة.