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بالفيديو
شاهد| شجاعة طفل فلسطيني أمام جنود الاحتلال في الأقصى
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:52 ص
17 ابريل 2022
شاهد| شجاعة طفل فلسطيني أمام جنود الاحتلال في الأقصى
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