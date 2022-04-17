زوارق الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين شمال القطاع

أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية، الليلة، نيران رشاشاتها الثقيلة تجاه مراكب الصيادين شمال قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا، بأن الزوارق الحربية الإسرائيلية المتمركزة في عرض البحر، فتحت نيران رشاشاتها الثقيلة بكثافة تجاه مراكب الصيادين العاملة في بحر بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، وأجبرت الصيادين على مغادرة البحر.

وأضاف أن إطلاق النار تجاه الصيادين جاء بالتزامن مع تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي.

يذكر أن الزوارق الحربية الإسرائيلية تتعمد يوميًا إطلاق النار والغاز تجاه الصيادين، لتحرمهم من الحصول على لقمة عيشهم بأمن وسلام.