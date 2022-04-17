طقس فلسطين: كتلة هوائية حارة وجافة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، اليوم الأحد 17 ابريل 2022، أن منخفض جوي خماسيني وكتلة هوائية حارة وجافة تؤثر على البلاد لذا يكون الجو حاراً الى شديد الحرارة وجافاً ومغبرا أحيانا، حيث يطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 10 درجات مئوية والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

كما توقعت الأرصاد أن يكون الجو هذه الليلة، غائماً جزئياً ودافئاً في مختلف المناطق، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.