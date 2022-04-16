ايقاد شعلة الحرية للأسرى للعام ٢٠٢٢ في مدينة جنين

أقيدت شعلة الحرية للأسرى للعام 2022، مساء اليوم السبت، في مدينة جنين المحتلة بحضور شعبي ورسمي.

ويُشار إلى أن إيقاد الشعلة جاء بدعوة من المؤسسات العاملة في مجال الأسرى والقوى الوطنية والاسلامية، وبالتنسيق والتعاون مع محافظة جنين.

وأصرت المؤسسات العاملة في مجال الأسرى (هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير والهيئة العليا وفصائل العمل الوطني والاسلامي ) أن يكون ايقاد الشعلة من هذا المحافظة الصامدة المقاومة، تقديراً للتضحيات الجسام التي تقدم يومياً على درب الحرية والفداء.

وأجمع المتحدثون في مراسيم ايقاد الشعلة :محافظ محافظة جنين اللواء أكرم الرحوب، و عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد، و رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، و رئيس نادي الأسير قدورة فارس )، على أن جنين عصية على الانكسار، واننا اليوم وعلى شرف الشهداء والأسرى نلتف جميعاً يداً واحدة، ونرفع صوتنا عالياً في وجه هذا الاحتلال "، قائلين :" خسئت فهذه جنين جراد هكذا أخبرنا ياسر عرفات ".

وأكد المتحدثون أنه بالرغم من الآلام والجراح الا أن الشعب الفلسطيني يتطلع الى الحرية، ويراها قريبة جداً وأقرب من أي وقت مضى، وأنه مهما تصاعدت الاحداث ومهما نزفت الدماء، فالمخيم الذي هزم المحتل قبل عشرين عاماً، قادراً على أن يلقن المحتل دروسا ودروس، وأن الأرض الفلسطينية ولادة، وكل يوم تنجب الابطال.

وشددوا على أن الفترة الحالية قد تكون الأصعب على أسرانا وأسيراتنا في سجون الاحتلال، تحديداً بعد عملية نفق الحرية والهروب من سجن "جلبوع"، والتي نفذها ستة أسرى من هذه المحافظة الشامخة.

ووجه المتحدثون التحية لعائلات الشهداء والجرحى والأسرى في هذه المحافظة، كما وجهوا التحية لكل أسرانا وأسيراتنا في سجون ومعتقلات الاحتلال، ولأسرهم وعائلاتهم، مشيرين الى أن يوم الاسير الفلسطيني يوم وطني وعربي، ويتزامن مع استشهاد القائد الشهيد خليل الوزير ابو جهاد ومع ذكرى اعتقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مروان البرغوثي.

يذكر أن شعلة الحرية عرف سنوي ثابت، اعتادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين منذ عدة سنوات على احيائه، ويكون ايقادها دائما مساء يوم ١٦/٤، وطافت كافة محافظات الوطن، وتنظم بالشراكة مع المؤسسات العاملة في مجال الأسرى وفصائل العمل الوطني والاسلامي.