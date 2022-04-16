موريتانيا تدين اقتحام الأقصى و تعتبره استفزاز لمشاعر المسلمين

أدانت موريتانيا، السبت، اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى واستخدام العنف ضد المصلين، معتبرةً ذلك "استفزازا لمشاعر المسلمين".

وقالت الخارجية الموريتانية في بيان، إنها تدين وتستنكر بشدة "ما أقدمت عليه السلطات الإسرائيلية من انتهاك لقدسية المسجد الأقصى المبارك، واستخدام للعنف المفرط ضد المصلين المسالمين، واستفزاز لمشاعر المسلمين في هذا الشهر المعظم".

ووصفت ذلك بأنه "خرق سافر لكل المواثيق والقوانين الدولية ذات الصلة"، داعية إلى "حماية الشعب الفلسطيني ومقدساته، ووقف الأعمال العدائية التي تمارَس ضده بصورة ممنهجة".

في السياق، دعا حزب "التجمع الوطني للإصلاح والتنمية" (أكبر أحزاب المعارضة)، "الشعب الموريتاني وشعوب الأمة إلى هبة تضامنية مع الشعب الفلسطيني".

وعبر الحزب في بيان، عن إدانته "لاعتداء القوات الإسرائيلية على المسجد الأقصى، وتخاذل المؤسسات الأممية ومواقفها المخزية من جرائم الاحتلال".

من جهته، طالب "الرباط الوطني لنصرة الشعب الفلسطيني" (هيئة غير حكومية)، "كافة القوى الحية في موريتانيا بهبة شعبية كبرى نصرة للمسجد الأقصى".

ودعت الهيئة في بيان، المجتمع الدولي إلى "التدخل العاجل لوقف هذه الاعتداءات الغاشمة على المدنيين، والتي تجرمها كل القوانين والأعراف الدولية".

واعتبرت أن "أي تراخ أو تهاون في هذا السياق بمنزلة المشاركة في الجريمة التي تقوم بها قوات الاحتلال".

والجمعة، اقتحمت الشرطة الإسرائيلية المسجد الأقصى أثناء تواجد المصلين، ما أدى إلى إصابة عشرات الفلسطينيين داخله واعتقال المئات.