يونايتد يهدد بإحباط تعاقد برشلونة مع ليفاندوفسكي

أفادت وسائل إعلام أجنبية، مساء اليوم السبت، أن مانشستر يونايتد الإنجليزي أبدى اهتماماً كبيراً بالتعاقد مع نجم بايرن ميونخ الألماني، روبرت ليفاندوفسكي، في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويُشار إلى أنه من المقرر أن ينتهي عقد ليفاندوفسكي مع فريقه في صيف 2023، ولا توجد مفاوضات بين الطرفين حتى الآن حول التجديد.

ونقلت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن مانشستر يونايتد اقتحم صفقة ليفاندوفسكي بقوة وبات يهدد انتقاله إلى برشلونة خلال الصيف المقبل.

وأشارت الصحيفة، إلى أن مسؤولي يونايتد تحدثوا مع ممثلي ليفاندوفسكي وأبلغوهم باهتمام النادي، الذي يرغب بقوة في دعم مركز المهاجم الصريح الموسم المقبل.

ولفتت إلى أن يونايتد تحول إلى ليفاندوفسكي بعد عدم اقتناع النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، بالانضمام لمانشستر يونايتد.

جدير ذكره أن برشلونة ويونايتد ينتظران تطورات وضع ليفاندوفسكي مع بايرن ميونخ، ولا يريدان إحداث الكثير من الضجيج حول الصفقة، لأن النادي البافاري قد يقرر سحب اللاعب من الميركاتو والإبقاء عليه حتى نهاية عقده.