مقتل 2500 جندي أوكراني منذ بداية الحرب

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء اليوم السبت، مقتل ما بين 2500 و3 آلاف جندي أوكراني منذ بداية الحرب على أوكرانيا.

وقال زيلينسكي، خلال تصريح صحفي:" اصيب نحو 10 آلاف جندي أوكراني منذ 24 فبراير/ شباط الماضي"، داعيا دول العالم إلى الاستعداد لاحتمالية استخدام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أسلحة نووية تكتيكية".

ولفت إلى مقتل ما بين 19 ألفًا 20 ألفًا من الجنود الروس المشاركين في الحرب، في حين أعلنت روسيا أن عدد قتلى جنودها بلغ 1351 جنديًا.

وكان قال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في مدينة أوديسا الأوكرانية ماكسيم مارشينكو، الأربعاء الماضي :"إن الجيش الأوكراني ضرب السفينة الحربية موسكفا بصاروخين مضادين للسفن من طراز نبتون، ما تسبب في أضرار جسيمة".

ويُشار إلى أنه تعد موسكفا ثالث أضخم سفينة عاملة في الأسطول الروسي وإحدى أهم وحداته شديدة التحصين.

جدير ذكره أنه في الـ 24 من فبراير، بدأت روسيا عملية عسكرية ضد أوكرانيا، مقابل رفض دولي وعقوبات اقتصادية مشددة على موسكو​​​​​ التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد.