راصد جوي: ارتفاع على درجات الحرارة وطقس خماسيني اليومين المقبلين

توقع الراصد الجوي ليث العلامي، مساء اليوم السبت، أن يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة وطقس خماسيني مُغبر خلال اليومين المقبلين.

وتنبأ العلامي، بأن يطرأ انخفاض واضح وعودة لليالي الباردة في مُنتصف الأسبوع الحالي.

وكانت توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يطرأ غداً الأحد 17-4-2022، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ويكون الجو حارا نسبياً نهاراً حتى في المناطق الجبلية. وتكون الحرارة أعلى من المعدلات السنوية لشهر نيسان بحوالي أربعة درجات مئوية على الأقل. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية. والله تعالى اعلى واعلم.

الإثنين: 18-4-2022

يطرأ إرتفاع ملموس على درجات الحرارة التي تصبح أعلى من المعدل السنوي العام بنحو الخمسة درجات مئوية، ويسود خلال النهار جو خماسيني حار نسبياً مع رياح شرقية تمتاز بالجفاف. وتغطي السماء كميات كبيرة من السحب العالية جداً. ليلاً يسود جو مائل للبرودة قليلاً خاصة في المناطق الجبلية العالية. الرياح تكون شرقية الى شمالية شرقية. والله تعالى أعلى وأعلم.

الثلاثاء: 19-4-2022

تنخفض الحرارة بشكل كبير بحيث يصبح الجو ربيعياً من جديد بعد الإرتفاع التي شخدته البلاد في اليوم السابق. وتنخفض الحرارة بأكثر من عشرة درجات دفعة واحدة ، وتغطي السماء كميات كبيرة من السحب على إرتفاعات مختلفة. ليلاً يسود جو بارد بشكل لافت. الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية. والله تعالى أعلى وأعلم.