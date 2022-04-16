بالصور الرابطة الإسلامية تنظم لقاء وطني بالوسطى 

نظمت الرابطة الإسلامية الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم السبت، ملتقى وطني بعنوان أسرانا نبض الحرية، وذلك في مسجد سيد قطب وسط القطاع.

وأشاد ممثل حركة الجهاد الاسلامي عن لجنة الأسرى في القوى الوطنية والإسلامية أ.ياسر مزهر بقضية الأسرى وأنها من أهم أولوياتنا، قائلاً : " قضية الأسرى ليس في شهر أبريل فقط بل في الأشهر كافة؛ لإسناد الأسرى والوقوف بجانبهم".

وأشار مزهر، إلى أن عدد الأسرى والأسيرات بلغ ٤٥٠٠ أسير من بينهم ١١ أم و ثمانية طالبات، كما تحدث عن سياسة الإهمال الطبي المعتمد مع الأسرى، مبيناً أنه يجب علينا في كل خطواتنا ألا ننساهم في دعائنا سائلاً الله أن يتقبل منا ببركة هذا الشهر الفضيل.

وفي ذات السياق، أكدت مسؤولة الرابطة في القطاع أ.مروة مزهر إلى أن هذه الفعاليات التي نظمت في مختلف الأقاليم إحياءً ليوم الأسير الفلسطيني، وتمثل محاولة لدعم صمود المعتقلين والأسرى، مُؤكدًةً أنّ الشعب الفلسطيني ورغم كل الظروف الصعبة موحد خلف أسراه، وأنه لن يهدأ أو يستكين إلا بتحريرهم من خلف القضبان بإذن الله.

وبدورها، شددت مسؤولة الإقليم وسام أبو خضير على ضرورة العمل بكل الوسائل المتاحة من أجل تحرير الأسرى من سجون الإحتلال.













