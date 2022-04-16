بالصور الرابطة الإسلامية تختتم حملتها الدعوية بجامعات قطاع غزة

اختتمت الرابطة الإسلامية الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم السبت، حملتها الدعوية والتي حملت عنوان وليضربن بخمرهن كان آخرها في جامعات المحافظات الجنوبية.

تضمنت الحملة سلسلة فعاليات منها "ملتقيات دينية، ومسابقات تجوالية، وجولات ميدانية، وتوزيع نشرات تعريفية بالحجاب الشرعي بحضور داعيات متخصصات.

ويُشار إلى أنه جاءت الحملة بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، لتستهدف 10000 طالبة جامعية.

وأوضحت الحملة مواصفات الحجاب الشرعي، وأهمية الحجاب للمرأة المسلمة فهو امتثال لأوامر الله وطاعة له ولرسوله، وهو فطرة الإنسان التي خلق عليها؛ فالإنسان بطبيعته يحب الستر والتعفّف.

وأكدت مسؤولة ملف الجامعات في القطاع، أ.سماح أبو معصيب، أن الرابطة الإسلامية ستواصل حملاتها الدينية لتوعية الطالبات، وإرشادهنّ في ظل إنتشار الأفكار والأفعال المشينة ومحاولة طمس الحجاب الإسلامي.

















