بالفيديو 5 اصابات في مواجهات مع الاحتلال في كفر قدوم

أصيب خمسة شبان، مساء اليوم السبت، برصاص الاحتلال خلال مواجهات في بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية بالضفة الغربية المحتلة.

وافادت مصادر محلية، بإصابة خمسة شبان برصاص الاحتلال خلال المواجهات التي اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال في قرية كفر قدوم.

وكانت اندلعت مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال، مساء اليوم، في بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية، قام خلالها الجنود بإطلاق قنابل الصوت والغاز تجاه الشبان,

ويُشار إلى أن كفر قدوم شهدت، مساء أمس، مواجهات عنيفة بين الشبان قوات الاحتلال رداً على اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المعتكفين فيه.