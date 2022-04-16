تعرف على أضرار تناول المشروبات الغازية في رمضان.. فما هي؟

لتناول المشروبات الغازية في رمضان، أضرار كبيرة مقارنة بالأيام العادية، والسبب في ذلك أن صيام رمضان عملية صحية تحتاج لنظام غذائي يحقق الفائدة منها والوقاية من خطر الانقطاع عن الطعام لفترة طويلة خلال النهار.

أضرار تناول المشروبات الغازية في رمضان:

- تناولها وقت السحور يزيد من حاجة الجسم إلى السوائل وتكون سببا في الشعور بالعطش خلال ساعات النهار.

- تعمل على تعطيل عمل الإنزيمات الخاصة بعملية الهضم.

- تناولها بعد الصيام يؤدي إلى سوء هضم الطعام

- تعتبر من المشروبات الضارة والتي لا تحقق أي فائدة تذكر للصحة خاصة بعد الصيام.

- المشروبات الغازية تزيد من الغازات في البطن.

- تسبب اضطرابات في الهضم وتزداد خلال رمضان بسبب الانقطاع عن الطعام.:

- تناول المشروبات الغازية بأنواعها في شهر رمضان يشكل خطورة على صحة الصائمين، ويُوصف شربها بـ"السم الحلو".

- 8 أكواب من المياه الغازية وقت الإفطار، حينما تكون المعدة والأمعاء خاوية، يمكن أن تسبب في مشاكل كبرى وقد تعرض الشخص لخطر الوفاة.

- قد تؤدي إلى السكتات الدماغية المفاجئة ومشاكل في القلب، كما أنها لا تساهم على الإطلاق في تقليل الإحساس بالعطش، بل تزيده بصورة كبيرة، خاصة إذا تم تناولها على السحور.

- تناولها خلال وقت الإفطار أو السحور يمكن أن يكون له عواقب وخيمة خاصة وقت الإفطار، حيث لا يمكن استيعابها أثناء عملية الهضم.