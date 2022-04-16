روسيا تعلن تدمير مواقع وطائرات اوكرانية خلال 24 ساعة

دمر سلاح الجو الروسي، 67 منطقة تمركز فيها قوات عسكرية أوكرانية، خلال الساعات 24 الماضية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-25" بجنوب مدينة إيزيوم، كما دمرت القوات الروسية مصنعًا لإنتاج المدرعات في كييف وورشة صيانة وإصلاح المعدات العسكرية في نيكولاييف، خلال الليل، بصواريخ عالية الدقة بعيدة المدى.

وأصاب سلاح الجو، 16 هدفا وموقعا عسكريا أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى عالية الدقة، ببولتافا وأوديسا وغوساروفكا، كما دمرت 67 منطقة تجمع عسكرية، ليلاً.

ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير2022، قد دمرت القوات الروسية: 133 مقاتلة، 458 طائرة بدون طيار، 246 نظامًا صاروخيا مضادا للطائرات، 2246 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، 252 قاذفة صواريخ متعددة، 981 مدفع وهاون، بالإضافة إلى 2146 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.