بالصور 50 ألف مصلٍِ يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الاقصى المبارك

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 01:24 م
15 ابريل 2022
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أدى نحو 50 ألف مصل، صلاة الجمعة اليوم، في المسجد الاقصى المبارك بالمدينة المقدسة.

وأفادت الأوقاف الإسلامية، بأن 50 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة الثانية من رمضان رغم الإغلاقات وانتهاكات الاحتلال بحق الأقصى.

وزحف الآلاف من المواطنين من مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة والداخل المحتلة، ووصلوا للمسجد الأقصى بالرغم من عراقيل قوات الاحتلال؛ للتصدي لمحاولات المستوطنين المتطرفين ذبح "القرابين" في الأقصى.

ووقعت مواجهات عنيفة، صباح اليوم، بعد اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى والاعتداء على المعتكفين في المسجد ما اوقع 160 إصابة واعتقال 400 مواطن.

وكان الآلاف من أبناء شعبنا، وصلوا اليوم، إلى المسجد الأقصى المبارك، وأدوا صلاة الفجر في رحابه، تزامنا مع استمرار جماعات "الهيكل" المزعوم بحشد مناصريها لاقتحامه بشكلٍ مكثّف في عيد "الفصح العبري" الذي يوافق 15-20 رمضان، وتدنيسه وانتهاك حرمته بأداء طقوس تلمودية فيه، وإعلانها عن مكافآت مالية لمن يستطيع ذبح "القربان" داخله.

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